«مفوضية اللاجئين»: مخاوف من مقتل 40 شخصًا جراء غرق سفينة قبالة ليبيا

أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شارلي ياكسلي، الثلاثاء، أن هناك مخاوفًا من مقتل أو فقد نحو 40 شخصا جراء غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا، وأن عدد الناجين ربما بلغ نحو ستين.

وقال ياكسلي على تويتر ”ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا“. وأضاف أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، وتابع ”نحو 60 شخصا ربما أُنقذوا وعادوا إلى الشاطئ. تشير التقديرات إلى أن هناك 40 شخصا على الأقل بين قتيل ومفقود“.

وكان الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، الثلاثاء، أعلن إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي وانتشال جثث 5 أشخاص شمال الخمس

وقال العميد أيوب قاسم: “ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد 9 ميل شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف”.

