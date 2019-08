المجلس التسييري بطبرق يعلن حالة النفير والطوارئ بسبب نقص المياه بالمدينة

المتوسط:

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مساء الثلاثاء، حالة النفير بالمدينة بسبب نقص المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بو الخطابية بحضور أعضاء المجلس التسييري وبحضور مجلس الشورى وعدد من الحكماء لمناقشة مشكلة إغلاق شركة المياه والصرف الصحي والتي تسببت في نقص المياه بالمدينة .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الاجتماع استعرض الخطوات التي تبنتها البلدية من أجل الإصلاح للشركة وعقد العديد من الاجتماعات .

من جانبه أكد بوالخطابية، أنه لم يجد التعاون من إدارة الشركة بالجبل الأخضر ولم يهتموا بمشكلة نقص المياه وانهيار الشبكة وانفجار خطوط المياه الرئيسية التي لم يتم إصلاحه لذلك أعلن رئيس المجلس والمجتمعون حالة النفير والطوارئ داخل البلدية بسبب نقص المياه الذي أثر سلباً على حياة المواطنين .

وقرر بوالخطابية ضرورة الانتقال العاجل إلى مجلس النواب وإلى الحكومة المؤقتة من أجل الوقوف مع بلدية طبرق التي تعاني الكثير من المشاكل في المياه والصرف الصحي وخوفاً من أن تكون مدينة طبرق مدينة منكوبة .

