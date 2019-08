وصول شحنة معدات طبية لمستشفى بسرت

المتوسط:

قال مدير مستشفى بن سيناء سرت حول استلام شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية متمثلة في أجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم 300.

يشار إلى أن المستشفى تسلم خلال المدة الماضية أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة.

يأتي هذا الدعم تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة السيد”محمد هيثم عيسى” لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.

