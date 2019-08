«أمن تاجوراء» ينجح في العثور على سيارة مسروقة

المتوسط:

قامت كتيبة رحبة الدروع تاجوراء، بتسليم مركبة آلية (سيارة) اللون أبيض تحمل رقم لوحة (546700-5-4) للدعم المركزي – فرع تاجوراء ، إذ قمنا باستلامها من الكتيبة كما هو مُوضح بالصور.

وعُثر على هذه السيارة بالقرب من منطقة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، وعند التواصل مع (01) غرفة عمليات طرابلس اتضح أن السيارة المذكورة أعلاه مسروقة، وعلى من يتعرف على هذه السيارة التوجه لمقر الفرع مصحوباً بإفادة مركز الشرطة لإستلامها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص.

