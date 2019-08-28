من ليبيا إلى نيويورك.. مقترح جديد لحل الأزمة

نشر راديو فرنسا الدولي مقالا تحليليا عن الوضع الراهن في ليبيا والأوضاع التي تمر بها العاصمة بالخصوص، مشيرا إلى أن مؤتمرين مقبلين سيبحثان إخراج ليبيا من الأزمة.

المقال ذكر أنه بالنسبة للدول الغربية فقد حان الوقت لوضع حد للنزاع في ليبيا من خلال التركيز على حل سياسي، لأن كلا الطرفين غير قادرين على إنهاء الصراع وبالتالي فإن الحل سيمر عبر مؤتمرين.

المؤتمر الأول يتضمن عقد ملتقى ليبي ليبي يتم فيه مراجعة وتصحيح النسخة التي خطط لها غسان سلامة قبل اندلاع الحرب ويتم دعوة أطراف فاعلين من المقاتلين في مصراتة والزنتان الذين سيكون لهم وزن في هذا الصراع، حيث سيكون الهدف المعلن لهذا المؤتمر هو وضع أساس جديد للمؤتمر السابق الذي عقد في الصخيرات وذلك للسماح على المدى الطويل بإعادة توحيد السلطة التنفيذية الليبية التي باتت مقسمة اليوم بين الشرق والغرب.

وبحسب المقال فإن المؤتمر الثاني سيعقد في نيويورك أواخر سبتمبر القادم على هامش الجمعية العامة لمجلس الأمن، فبعد الانقسام أصبحت دول الغرب أكثر تصميما على الخروج من الأزمة. ومن هذا المنطلق تتشاور فرنسا مع لندن وروما وتسعى لإقامة هدنة دائمة في طرابلس بعد حوالي خمسة أشهر من بدء المعارك.

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