المتوسط:

أعلنت مصلحة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، فتح مطار سبها الدولي، رسميًا أمام الملاحة الجوية، وتسيير الرحلات اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

وأوضحت مصلحة الطيران المدني، على صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنها أعطت الإذن الرسمي، بفتح المطار الدولي أمام الملاحة الجوية.

وبدورها، أعلنت الخطوط الجوية، عن تسيير رحلات بنغازي من وإلى مطار سبها الدولي اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

وافتتحت الحكومة المؤقتة، أغسطس الجاري، مطار سبها الدولي، بعد أن تم إغلاقه في 9 يناير عام 2014م، بعد اشتباكات المليشيات المسلحة التي دارت في محيطه.

The post رسميا.. فتح مطار سبها الدولي أمام الملاحة الجوية الجمعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية