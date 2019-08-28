الهندسة العسكرية تعدم 6 أطنان من مخلفات الحرب على الإرهاب جنوب بنغازي

ليبيا – أعدمت إدارة الهندسة العسكرية التابعة للجيش أمس الثلاثاء ذخائر وألغاما من مخلفات الإرهابيين ومخلفات الحرب والألغام التي قامت المجموعات الإرهابية بزرعها في الأماكن المحررة.

الناطق باسم الهندسة العسكرية طارق فركاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء قال :”إن عملية الإعدام تمت في منطقة معزولة بصحراء بنغازي بعد أن تم التجميع من جميع المناطق التي حررها الجيش”.

وأضاف فركاش أن المتفجرات وصلت أكثر من 6 أطنان من أنوع مختلفة تتضمن قذائف هاوزر وألغاما تم تفكيكها كانت مزروعة بصورة مساطر وأسلاك من جميع مناطق بنغازي،مؤكدا أنه تم نقلها بعد تفكيكها وتأمينها.

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