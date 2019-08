وزير الداخلية الأسبق يتهم قطر وتركيا بعمل صفقات مشبوهة في ليبيا

المتوسط:

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الأسبق اللواء، صالح رجب المسماري، أن هناك ما اعتبرها صفقات “بيع وشراء للذمم، وهناك من يبيع نفسه من أجل المال”، متُهمًا كل من قطر وتركيا بتمويل هذه الصفقات فضلاً عن المال الذي يسرق من البنك المركزي في طرابلس ويوزع على الإرهابيين الذين قتلوا الليبيين بدم بارد ودمروا البنية التحتية للبلاد.

وأفاد المسماري، تصريح خص المتوسط بنسخه منه، بأن كل القبائل والمكونات مع الجيش، ما عدا طرابلس، وجزء من الزاوية، لأن هذه المناطق واقعة تحت أيادي قياديي المليشيات “أبوعبيدة وعبد الحكيم بلحاج واغنيوه الككلي”، مشددا على أن كل قبائل المنطقة الغربية في صرمان والزنتان وورشفانة ورفلة وقبائل الجنوب جميعهم مع الكرامة لأن أولادهم من ضمن المنتسبين في الجيش.

وكشف المسماري، وجود تواصل مع قبائل المنطقة الغربية، وعقد لقاءات موسعة، خاصة أن هدفهم واحد وهو استعادة ليبيا.

وتابع الوزير الأسبق، أن هناك مشكلة في مدينة مرزق، مع جماعات تشاديين، وليسوا من قبائل التبو الليبيين، فالتبو قاتلوا صفًا واحدًا مع قوات الجيش، في بنغازي ضد الإرهابيين، ويقاتلون معها الآن في طرابلس وكذلك الطوارق.

وتوقع ألا تتأخر العمليات العسكرية في طرابلس، أكثر من هذا الوقت مهما حدث، مشددًا على أنه لن تستطيع أي قوة من تركيا أو قطر أو من أي جهة أخرى الحيلولة دون دخول قوات الكرامة لعاصمة الوطن، مُفسرًا عدم حسم قوات الكرامة للعمليات العسكرية، بأن القطريين والأتراك، يريدون إطالة أمد الأزمة في البلاد، أما الكرامة تستطيع خلال ساعتين أو ثلاثة أن تدخل طرابلس، لكنها تهتم بالكثافة السكانية والمرافق والمباني ولا تريد أن تقع في فخ التدمير الذي حصل في بنغازي بسبب تمركز الإرهابيين في المباني السكنية، لافتًا إلى أنه لهذا السبب، اضطرت قوات الكرامة إلى التعامل معهم بقوة لإخراجهم من بين المواطنين.

