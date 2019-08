تفاصيل لقاء وزير «عمل الوفاق» مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

المتوسط:

التقي وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في طرابلس.

وتم مناقشة برامج دعم الشباب وتوعيتهم بأهمية استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وحثهم علي بعث مشاريع مبتكرة ومجددة، وأهمية تدريب النساء وشريحة ذوي الإعاقة خاصة في مكاتب العمل الموجودة في المناطق النائية.

كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات، وتم التطرق الي إمكانية مشاركة البرنامج الأنمائي في صيانة مكاتب العمل الواقعة في المناطق المتضررة .

وتم الاتفاق علي تنظيم عدد من البرامج التدريبية في عدد من المدن منها يفرن والزاوية ومرزق واوباري وطرابلس ومصراته.

