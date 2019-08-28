البحباح يحذر من المؤامرة الأمريكية ضد ليبيا

حذر عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الليبية وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، من المؤامرة الأمريكية ضد الشعب الليبي.

وقال البحباح في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن الأمريكيين استدعوا وزير خارجية السراج ليس لاعتماد أوراق سفيرهم، كما جرت التسريبات، فهم غير محتاجين لذلك ولا يتقيدوا بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولكن ما يهمهم هو توقيع وتبصيم حكومة السراج على مجموعة من الامتيازات تحصل أمريكا بموجبها على عقود طويلة الأمد باستخدام الأراضي والأجواء الليبية لقواتها العاملة في أفريقيا وكذلك عقود لاستخراج وتسويق النفط لشركاتها، لهذا هرول السراج مسرعا لاعتماد تلك العقود في تونس”.

وتابع البحباح، “الأمريكيون لا يهمهم مصلحة الليبيين ولا استقرارهم كما أعتقد بعض مراهقي السياسة في البرلمان الذين زاروا الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا والتي كانت اشبه بالمسرحية الهزلية، فالليبيين ليس أمامهم إلا الدفاع عن مقدراتهم ومستقبلهم حتى آخر رجل وامرأة فلا كرامة او مستقبل لهم تحت الحماية الأجنبية”.

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