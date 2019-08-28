اخبار ليبيا الان

هاليبرتون للنفط تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ناجي احفاف، أمس الثلاثاء، نائب رئيس شركة هاليبرتون للخدمات النفطية كولبي فيوزر، ومدير عام شركة هاليبرتون ليبيا معتز يوسف، لبحث سبل عودة شركة هاليبرتون لنشاطها، واستئناف أعمالها بالشركة في مجال الخدمات النفطية.

من جهته أعرب كولبي فيوزر، عن استعداد الشركة لاستئناف نشاطها في ليبيا، قائلا “إن استئناف نشاط شركة هاليبرتون هي فرصة جيدة ونحن متحمسون لذلك ونتطلع إلى عودة نشاط شركة هليبترون في ليبيا والتعاون في مجال الخدمات النفطية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك