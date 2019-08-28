هاليبرتون للنفط تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ناجي احفاف، أمس الثلاثاء، نائب رئيس شركة هاليبرتون للخدمات النفطية كولبي فيوزر، ومدير عام شركة هاليبرتون ليبيا معتز يوسف، لبحث سبل عودة شركة هاليبرتون لنشاطها، واستئناف أعمالها بالشركة في مجال الخدمات النفطية.

من جهته أعرب كولبي فيوزر، عن استعداد الشركة لاستئناف نشاطها في ليبيا، قائلا “إن استئناف نشاط شركة هاليبرتون هي فرصة جيدة ونحن متحمسون لذلك ونتطلع إلى عودة نشاط شركة هليبترون في ليبيا والتعاون في مجال الخدمات النفطية”.

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