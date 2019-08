«التفتيش والمتابعة» بالمؤقتة تتفقد سير العمل بجهاز الإسعاف والطوارئ في بنغازي

المتوسط:

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، نوري الفسي، الثلاثاء، بجولة تفقدية ميدانية لجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة بنغازي للاطمئنان على سير العمل والتأكيد علي مدى حالة الجهوزية الكاملة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.

وأوضحت معتز الطرابلسي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، أن الفسي، اطلع خلال الجولة الميدانية التي أجراها على جودة الأداء حيث تفقد عدداً من الأقسام والتفتيش على الإجراءات الإدارية والفنية وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وذلك بناءً على تعليمات وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، بضرورة الإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أي أخطاء بها.

ووجه مدير إدارة التفتيش والمتابعة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الصحة بشأن الالتزام بالحضور والانصراف والتأكيد على حالة الجهوزية الكاملة لأي طارئ وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

