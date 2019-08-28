بالفيديو| العنوان تكشف حقيقة استغلال مطار معيتيقة بطرابلس لـ “أغراض عسكرية”

طرابلس-العنوان

كشف فيديو حصري تحصلت عليه صحيفة العنوان استخدام الميليشيات المسلحة في طرابلس مهبط مطار معيتيقة لأغراض عسكرية، حيث أظهر الفيديو لحظة إقلاع طائرة تركية مسيرة من مهبط المطار المدني.

وكشف تقرير نشرته العنوان في يونيو الماضي عن هويات فريق خبراء عسكريين أتراك عددهم 16 شخصا يعملون في غرفة لصالح حكومة الوفاق، من بينهم جنرال رفيع المستوى وهو الفريق “عرفان أوزسيرت” الذي شغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية كما شغل منصب المسؤول عن القطاع العسكري لمنطقة غازي عنتاب وتبوأ مناصب في الاستخبارات العسكرية.

وكان قد أغار سلاح الجو في أكثر من ضربة جوية سابقة استهدف خلالها القسم العسكري بمطار معيتيقة، ما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة كانت رابضة بالقرب من الدُشم العسكرية وفي عدة أماكن أخرى.

وأكدت القوات المسلحة، في وقت سابق أن الضربات الجوية للطائرات التركية المُسيرة على مواقعها لن تمنع وحداتها العسكرية من مواصلة تقدمها نحو تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في وقت سابق أن الميليشيات حتى وإن جلبت الطائرات التركية والأموال القطرية لن تستطيع إيقاف زحف القوات المسلحة لتحرير البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المجرمين والإرهابيين وكل من تعامل مع أجنبي لتدمير الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية