الموافقة على توصيل مياه النهر الصناعي لمناطق إنتلات البيضان

اجتمع عميد بلدية إنتلات البيضان توفيق الفاخري مع مدير أمن أجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي؛ وحكماء وأعيان تلك المناطق، لحل مشكلة مياه الشرب، وبالزيارة الميدانية التي قام بها مدير الأمن لتلك المناطق لحل مشكلة المياه والرمال الزاحفه.

وتكللت هذه الاجتماعات والزيارات بزيارة رسمية صباح يوم الأحد الماضي الموافق 2019/8/25م قام بها عميد البلدية لدولة رئيس الوزراء عبدالله الثني بمقر الرئاسة وبتنسيق من النائب إدريس المغربي؛ حيث تم النقاش على هذه المشكلة وغيرها من أمور البلدية، وبدوره وافق دولة رئيس الوزراء على منح الإذن بالتعاقد لتوصيل مياه النهر الصناعي لمناطق إنتلات البيضان وباقى مناطق البلدية؛ حيث سيتم التوقيع الفعلى بمراسم رسميه من قبله خلال الأيام القادمة.

