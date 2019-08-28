الخطر الداعشيّ يحدق بالتراث اللّيبيّ

أخبار ليبيا24

لا يشكّل داعش خطرًا على الإنسان فحسب بل إنّ الخطر الداعشيّ ممتدٌّ إلى أبعد من ذلك.

وداعش يصبّ تركيزه على التراث والآثار الّتي تشكّل مصدر تمويل مهمٍّ وأساسيّ له ولمجموعاته المنتشرة في دول شمال أفريقيا.

ومع الزحف الداعشيّ إلى المناطق اللّيبيّة بدأ الخطر يحدق بالتراث اللّيبيّ العريق وبالمدن اللّيبيّة ومقتنياتها الأثرية الثمينة.

إنّ الخطر الأكبر يكمن في التوزيع المدني العشوائي على تخوم المقابر القديمة وتحديدًا في قورينا (شحات)، وأيضًا في عمليات النهب والتهريب غير الشرعية للقطع الأثرية عبر مصر، وفلسطين المحتلة والخليج، وغيرها من الدّول الّتي أضحت محاور تبادل لهذه القطع.

لقد صبّ داعش تركيزه على تدمير المواقع الأثريّة ونهب الآثار فيها الّتي يساهم بيعها في السوق السوداء في تضاعف ثروات داعش الماديّة وبالتالي شراء أحدث الأسلحة وأكثرها تطوّرًا بغية تنفيذ هجمات إرهابيّة دامية ضدّ الشعوب في البلاد الّتي يحتلّها التّنظيم.

أمام هذا الواقع المرير ولمواجهة هذا الخطر المدمر الّذي قد يقضي على الحضارة اللّيبيّة في حال تفاقمه، تدخّلت الدولة اللّيبيّة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الّتي تُعنى بحماية الآثار والمحافظة عليها ووضعت خطة الطوارئ التي يمكن القيام بها بغية حماية هذا التراث المتوارث عبر حضارات متنوعة عديدة.

في هذا السياق، كشف مدير التحف في حكومة طبرق، شرق ليبيا، عن استعانته بعالميّ آثار ليبيين للمساعدة في استعادة التحف وقطع الموزاييك المسروقة من أهم المتاحف اللّيبيّة.

وتحدّث عن تنسيقه مع قادة القبائل هناك بغية حماية هذه الأماكن، ووضع حرّاس محليين عليها، كل ذلك بغية رفع الوعي الشعبي حول هذه المقتنيات والآثار.

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