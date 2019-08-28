السنوسي يرجح استئناف التسوية السياسية في ليبيا

رجح المحلل السياسي السنوسي الشريف، قرب توصل مجلس الأمن لقرار دولي ملزم ونافذ لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه ومن خلال استقراء التحركات الدولية الأخيرة، مثل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، ثم تعيين أمريكا السفير ريتشارد نورلاند دبلوماسي الأزمات واجتماع الدول الستة في باريس كسفير لها لدى ليبيت، ثم اجتماع مجموعة الدول السبعة الكبار، إضافة لاتصالات وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، بأطراف عديدة كلها تناولت الملف الليبي، كما نلاحظ أن هناك أيضا تفاهم روسي أميركي حول ضرورة عودة العملية السياسية في ليبيا وأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، نضيف إلى ذلك اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع قائد الأفريكوم ستيفن تاونسند بحضور السفير الأمريكي، كذلك التحركات الألمانية النشطة جدا على مستوى الاتحاد الأوروبي وداخل أروقة مجلس الأمن والدول العشرين والدول السبعة، كلها تصب في اتجاه وقف الحرب في ليبيا ودعم الحل السياسي، كل ذلك أساسه جمود العملية العسكرية ونجاح قوات الوفاق في صد كل محاولات التقدم واسترداد الوفاق لغريان ثم احباط محاولة اقتحامها مجددا، وكل تلك الأحداث أعطت مؤشرات قوية لقرب توصل مجلس الأمن لقرار دولي ملزم ونافذ لوقف اطلاق النار واستئناف العملية السياسية”.

وأضاف الشريف، أنه يتوقع صدور قرار دولي قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الوضع إلى ما قبل أبريل 2019، لافتا إلى أن الأفريكوم قد تتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار، كما ستُطْرَحُ في مؤتمر دولي حول ليبيا خطة للتفاوض وإعادة الحياة إلى العملية السياسية.

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