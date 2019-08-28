السوق الموازية: تباين أداء العملات الدولية أمام الدينار

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، ففي الوقت الذي نزلت العملة الأميركية زادت كل من العملتين الأوروبية والبريطانية.

وحسب متعاملين وصفحات معنية بالسوق الموازية، فإن سعر صرف الدولار سجل اليوم الثلاثاء 4.145 دينار مقابل 4.150 دينار أمس.

في المقابل ارتفع سعر صرف اليورو إلى 4.63 دينار مقابل 4.60 دينار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني الذي سجل 5.01 دينار، مقابل 5.02 دينار.

بينما استقر سعر صرف كل من العملتين التركية والتونسية أمام الدينار الليبي، عند 0.71 دينار و 1.45 دينار على التوالي.

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