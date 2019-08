المتوسط:

أصدر عميد بلدية شحات، كتابًا موجهًا إلى رئيس جهاز الحرس البلدي ببلدية شحات، وذلك بشأن الشكاوى الواردة من المواطنين فيما يخص ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز وعدم وجودها بالمستودعات المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة ومخالفة كل من يثبت تورطه في بيع حصة المواطن للسماسرة.

The post اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لارتفاع أسعار اسطوانات الغاز في شحات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية