الزائدي: هل ينبغي أن تتوقف الحرب الآن؟

رأى أمين عام الحركة الشعبية الليبية مصطفي الزائدي، أن الحرب في ليبيا دبرت من مصالح دول وأفراد لم يسمها.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “سؤال في السؤال ؟؟ متى تنتهي الحرب ؟؟ ولماذا لا نتفق على إيقاف الحرب ؟؟ يسبق ذلك السؤال الأهم الذي لن يتجرأ المطالبون بوقف الحرب اليوم رياءً طرحه، لماذا أُشعلت الحرب أساسا، في بلد كان آمن مطمئن؟؟ بعيدا عما ادعوه وقتها بأنها لوقف طغيان هم تصوره، ولإطلاق بناء هم ربما توهموه، ومن آجل تحرر تخيلوه !! لأن مشعلي فتيل الحرب كانوا يدركون أن لا شيء من ذلك صحيح، بل الحرب دبرت من آجل مصالح دول وأفراد، وصممت لتدمير كل شيء، وبرمجت بحيث لا يستطيع أحد إطفائها !! سنوات لم تشهد سواء القتل ولم ترى إلا الخراب والدمار ولم يسمع فيها إلا صوت الرصاص وأنين الضحايا وعويل المكلومين، وآهات المشردين !! فهل ينبغي ان تتوقف الحرب الآن ويبقى الحال على ما هو عليه”.

وتابع الزائدي، “مليشيات متغولة ومدن متورمة وقبائل متوهمة وإرهاب مطمئن آمن، وإجرام بلا خوف، وفساد بلا حدود ونهب للثروات بدون خجل ولا وجل، وشعب يعيش من قلة الموت على رأي المثل !! وتبقي ليبيا دولة مدنية !! مفككة بلا سلطة تنظم ولا أمن يؤمن ولا جيش يحمي ويصون ؟؟ لا شك أن ذلك من أصعب الأسئلة على العقلاء الذين يحبون وطنهم ويتألمون لمصائب أهلهم، فالحرب مهما كانت مبرراتها تسبب الأذى، ويسقط فيها الضحايا ويدمر منها البنيان، لكنها قد تكون حل استئصالي لمشاكل مستعصية، لم يمكن حلها بوسائل أخرى!! ذلك سؤال هو أساس الإجابة على كل الأسئلة”

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