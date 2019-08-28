2000 فرد أمن يؤمنون امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس

قال عضو اللجنة الأمنية المشرفة على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018- 2019، المقدم خالد صقر إن 2000 فرد أمن من عدة جهات أمنية يشاركون في تأمين امتحانات الشهادة الثانوية.

وأكد صقر في تصريحات نشرتها وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن هذه الجهات والتي تشملها الخطة مهمتها تأمين قاعات ومدرجات الامتحانات والطرق المؤدية إليها وتسهيل الحركة داخل الجامعة وخارجها.

وأضاف أن أفراد الأمن يعملون على تنظيم وتهيئة مواقف المركبات أثناء انتظار أولياء ألامور أبناءهم وتأمين وصول الأسئلة إلى القاعات الامتحانية، فضلا عن تأمين وجبة الإفطار وتوزيعها على الطلبة الممتحنين.

ولفت صقر إلى أنه لم يتم تسجيل أية خروقات أمنية خلال فترة الامتحانات الماضية، مشيدا بتكاتف جهود أفراد الأمن والجهات التابعين لها وتنفيذهم الخطة الأمنية.

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