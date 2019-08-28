المشري: بركان الغضب مُكمّلة للبنيان المرصوص

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن عملية بركان الغضب العسكرية التي أطلقتها الوفاق في الـ7 من أبريل الماضي، اعتبرها مُكمّلة لعملية البنيان المرصوص.

وأشار المشري خلال اجتماع عقده مع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس بلقاسم دبرز، وقادة غرفة عملية البنيان المرصوص برئاسة آمر الغرفة اللواء بشير القاضي، والناطق الرسمي اللواء محمد الغصري، إلى أن العمليتين تشتركان في أنهما تهدفان إلى حماية “مدنية الدولة” ومُكافحة المتطرفين الرافضين لها، حسب وصفه.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدور البنيان المرصوص في القتال الدائر في العاصمة طرابلس، وما قامت به الغرفة من هزيمة لثاني أكبر بؤرة لتنظيم داعش الإرهابي في العالم في سرت.

ودعا المشري إلى توفير مكان لعناصر عملية البنيان المرصوص بالمؤسسات الأمنية، مُشيراً إلى أنهم نواة حقيقية لهذه المؤسسة المُهمة، وإدماجهم فيها يجب أن يتم بناءً على خطط مناسبة تضعها الجهات المعنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية