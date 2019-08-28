الشاعري : مجلس النواب سيختار حكومة وحدة وطنية بعد تحرير طرابلس

قال عضو مجلس النواب، مفتاح الشاعري، إن المجلس يعتزم اختيار حكومة وحدة وطنية بعد إعلان تحرير العاصمة.

الشاعري أوضح في تصريحات لموقع العين الإخبارية، أمس، أن الحكومة سيتم اختيارها من كفاءات وطنية تمثل كل أرجاء الوطن، لافتا إلى أن هذه الحكومة تمت الإشارة إليها في اجتماعات القاهرة التي عقدت في منتصف يوليو الماضي.

هذا وشدد الشاعري على أن مجلس النواب يسعى إلى الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية للانتخابات، إضافة إلى إمكانية إحداث تعديلات في قانون الانتخابات.

مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستكون ناجحة؛ لأن ليبيا ستكون قد طهرت من التنظيمات الإرهابية.

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