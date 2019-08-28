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مالية الوفاق تناقش تقديرات الميزانية العامة المقترحة للعام 2020

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بدأت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم بطرابلس في مناقشة تقديرات الميزانيات المقترحة لكافة القطاعات الممولة من الدولة في الباب الاول والثاني والرابع للعام 2020 . 

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الاول اليوم برئاسة وكيل وزارة المالية ابوبكر الجفال مع مندوبي ديوان وزارة العدل والجهات التابعة له ،وديوان وزارة العمل والتاهيل والجهات التابعة له .

 ووفق وكالة أنباء طرابلس دعت وزارة المالية  كافة القطاعات والجهات العامة بالدولة الى الاسراع في احالة تقديرات مشاريع ميزانيتها للعام 2020 على البريد الالكتروني للجنة المالية الدائمة MOF2020FINANCE.GOV.LY وذلك في موعد اقصاه 31/08/2019 ف.او الى مقر وزارة المالية طريق السكة طرابلس

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • سنة 2020 باذن. الله لن تكون هذه الوجوه البائسه موجوده في ليبيا اما انها جافت او في السجون او هاربين. الجيش العربي الليبي سيدخل طرتبلس و سيحرر ليبيا من هالخنازير المخانب السفهاء العملاء. زي ال يوث السراج و الفاسد باش آغا و فرخ الانابيب معيتيق و المعفن المنجوس المشري و البغل صوان و الخرده كعوان اسماء ستختفي الي الابد يأذن الله. ليبيا ستتخلص من هالحقراء

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