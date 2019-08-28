مالية الوفاق تناقش تقديرات الميزانية العامة المقترحة للعام 2020

بدأت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم بطرابلس في مناقشة تقديرات الميزانيات المقترحة لكافة القطاعات الممولة من الدولة في الباب الاول والثاني والرابع للعام 2020 .

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الاول اليوم برئاسة وكيل وزارة المالية ابوبكر الجفال مع مندوبي ديوان وزارة العدل والجهات التابعة له ،وديوان وزارة العمل والتاهيل والجهات التابعة له .

ووفق وكالة أنباء طرابلس دعت وزارة المالية كافة القطاعات والجهات العامة بالدولة الى الاسراع في احالة تقديرات مشاريع ميزانيتها للعام 2020 على البريد الالكتروني للجنة المالية الدائمة MOF2020FINANCE.GOV.LY وذلك في موعد اقصاه 31/08/2019 ف.او الى مقر وزارة المالية طريق السكة طرابلس

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