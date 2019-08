«صحة المؤقتة» تطمئن المواطنين من مرض الصفراء بمدينة درنة

المتوسط:

طمأنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، مواطني مدينة درنة من أن بعض حالات مرض” الصفراء ” نوع ” A” التي تم اكتشافها “لعدد من الحالات بمدينة درنة ” ليست خطيرة، وأنها تخضع تحت سيطرة الوزارة.

وتؤكد وزارة الصحة استقرار الأوضاع الصحية بدرنة، وأنها قد باتت تحت السيطرة الكاملة من قبل فرق مكافحة العدوي والرصد والتقصي.

وتشير التقارير المبدئية بأن إجمالي عدد الإصابات بمرض الصفراء بلغ عدد “17” حاله من مدينة درنة وضواحيها منها حالة واحدة من بلدية أم الرزم و عدد “2” من بلدية القبة وحالة واحدة من القيقب والحالات الموجودة داخل المستشفى الوحده “4 ” حالات، أما الباقي الحالات تتردد على العيادات الخارجيه في حين لم تسجل رسميًا إلى حالة وفاة والعامل المشترك ترجع لعدم تقيد بعض المطاعم باشتراطات السلامة الصحية ومياه الشرب أدت الي إصابة بعض الحالات بمرض الصفراء نوع “A” خلال الأيام الماضية فيما لايزال آخرون يتلقون العلاج المناسب بمستشفي الوحدة والمراكز الصحية والعيادات المجمعة التابعة لإدارة الخدمات الصحية، حيث أن مجمل الإجراءات العلاجية التي قدمت لجميع الحالات التي راجعت المستشفى والحالات التي تم إدخالها للمراقبة، تؤكد استقرار أوضاعهم الصحية.

