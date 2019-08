«تعليم الوفاق»: نعمل على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط:

تابعت اللجنة الإعلامية بوزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، أعمال اللجنة الأمنية التي تشرف على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018 2019م والمكلفة من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، وقال عضو لجنة الإشراف العام والتفتيش الميداني المقدم ( خالد صقر ) بأن رجال الأمن المشاركين بلغ عددهم ( 2000) فردًا داخل جامعة طرابلس من عدة جهات أمنية.

وأكد المقدم خالد، أن هذه الجهات والتي تشملها الخطة مهمتها هيَّ تأمين قاعات ومدرجات الامتحانات والطرق المؤدية إليها وتسهيل الحركة داخل الجامعة وخارجها وتنظيم وتهيئة مواقف المركبات أثناء انتظار أولياء ألامور لأبنائهم وتأمين وصول الأسئلة إلى القاعات الامتحانية، فضلا عن تأمين وجبة الإفطار وتوزيعها على الطلبة الممتحنين .

كما أكد خالد صقر، بأنه لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية خلال فترة الامتحانات الماضية، مشيدا بتكاتف جهود أفراد الأمن والجهات التابعين لها وتنفيذهم للخطة الأمنية، وأن اللجنة المشرفة تعقد سلسلة من الاجتماعات استعداداً لاختتام امتحانات الشهادة الثانوية .

