رئيس الحكومة المؤقتة يتابع سير العمل بجهاز الإمداد الطبي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، سير العمل بجهاز الإمداد الطبي، في اجتماع عقده في بنغازي أمس، مع رئيس الجهاز، الدكتور أحمد بورتيمة.

وناقش الثني آليات التخليص الجمركي، والإجراءات المتعلقة باستخراج الشحنات الخاصة بالإمداد الطبي فرع بنغازي.

كما استعرض الاجتماع ملف صيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي المتضررة نتيجة تدميرها من قبل الجماعات الإرهابية في بنغازي فترة تحصنها في تلك المقرات بمنطقة بوعطني.

واستلم الثني من رئيس الجهاز قائمة بالاحتياجات العاجلة للمستشفيات والمراكز الطبية، ليتم توفيرها بشكل عاجل.

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