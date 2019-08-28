2000 رجل أمن يُشاركون بتأمين امتحانات الشهادة

يُشارك 2000 رجل أمن في تأمين قاعات امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس، وذلك بتكليف رسمي من قبل وزارة الداخلية.

ونشرت وزارة التعليم صوراً تُبيّن انتشار عناصر الأمن بمداخل ومخارج الجامعة، بينما أشاد عضو لجنة الإشراف العام والتفتيش الميداني المقدم خالد صقر، بأداء العناصر.

وحول مهام عناصر الأمن، قال صقر إنها تتمثل في “تأمين قاعات ومدرجات الامتحانات والطرق المؤدية إليها وتسهيل الحركة داخل الجامعة وخارجها وتنظيم وتهيئة مواقف المركبات أثناء انتظار أولياء الأمور لأبنائهم وتأمين وصول الأسئلة إلى القاعات الامتحانية فضلا عن تأمين وجبة الإفطار وتوزيعها على الطلبة الممتحنين”.

وأشار عضو لجنة الإشراف العام والتفتيش الميداني إلى أنه حتى الآن لم تضبط الجهات الأمنية المُكلفة بتأمين الامتحانات أي خروقات طيلة فترة الامتحانات الماضية.

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