انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، إن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية يتراوح من ساعتين إلا ثلاث ساعات، وذلك بحسب النشرة الصادرة عن إدارة تحكم الشرقية، مضيفا أن طرح الأحمال في تدن مستمر .

وأشار خليفة إلى أنه إذا زاد عدد الساعات عما ورد بالنشرة فإنه من المحتمل وجود عطل، وهو ما يتطلب التوجه إلى أقرب مكتب صيانة للإبلاغ عن المشكلة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن استقرار الشبكة في المنطقة الشرقية مرهون بتعاون المواطن مع الهيئة، من خلال ترشيد الاستهلاك .

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