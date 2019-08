المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الأربعاء الموافق 28/8/2019 الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي مع عدد من أعيان ومشايخ بلدية الخمس وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة للنظافة ومستشار شركة الخدمات العامة للنظافة وعضو المجلس البلدي عن شؤون المرأة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالوزارة

وتم التطرق خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية فصل مخصصات شركة الخدمات لبلدية الخمس.

كما تناول الاجتماع مناقشة إنشاء مكب للقمامة وفق المعايير واستغلال المحاجر المتوفرة ضمن حدود شركة الإسمنت.

The post تفاصيل اجتماع وزير «محلي الوفاق» مع أعيان بلدية الخمس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية