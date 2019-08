فـتحي عـون مديرًا جديدًا لإدارة التدريب بـ «داخلية الوفاق»

المتوسط:

أقـيمت الـيوم الأربـعاء الـموافق 28 أغـسطس 2019م، بـإدارة الـعلاقات والـتعاون بـوزارة الـداخلية لحكومة الوفاق الوطني، مـراسم تـسليم واسـتلام بـين مـدير الإدارة الـعامة للـتدريب الـسابق العـميد سـعيد مـحمد غـرس الله، والـمدير الـجديد العـميد فـتحي سـعد عـون، وبـحضور لـجنة الـتسليم والاسـتلام الـمشكلة وفـقاً لـقرار وزيـر الـداخلية الـمفوض ومـدراء الـمؤسسات الـتدريبية ورؤسـاء الـمكاتب والأقـسام وعـدد مـن الـضباط بـالإدارة.

