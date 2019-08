«الشيوخ الفرنسي» يؤكد على أهمية التعاون مع مجلس النواب

المتوسط:

تلقى يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رسالة من رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي “كريستيان كومب”، عبر فيها عن أهمية تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وشدد على الحاجة لاستمرار الحوار الثنائي بين اللجنتين في كلا المجلسين.

والجدير بالذكر أن “العقوري” كان ضمن وفد من مجلس النواب، الذي قد أجرى زيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي خلال شهر أكتوبر الماضي بدعوة من «مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية» بمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث التقى فيها كومب وأعضاء من مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

