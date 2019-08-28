تسييري طبرق يناقش مشكلة نقص المياه في المدينة

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومجلس الشورى والحكماء حالة الطوارئ بسبب نقص المياه في المدينة .حيث عقد رئيس المجلس التسييري، فرج بوالخطابية، اجتماعا حضره أعضاء تسييري طبرق، ومجلس الشورى، وعدد من الحكماء، ناقشوا فيه مشكلة إغلاق شركة المياه، الذي تسبب في نقص المياه بالمدينة .

وقرر رئيس المجلس التسييري، إبلاغ مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، وتوضيح معاناة أهالي مدينة طبرق، من أجل الوقوف على الأزمة، والبحث عن حلول سريعة وعاجلة.

مشيرا إلى أن المجلس لم يجد التعاون من إدارة الشركة بالجبل الأخضر، وأنها لم تهتم بمشكلة نقص المياه، وحالة الطوارئ ، وانفجار خطوط المياه الرئيسية التي لم يتم إصلاحها.

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