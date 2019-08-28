«المركز الوطني» يعلن موعد امتحان النحو والصرف للطلاب المتخلفين

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور محمود محمد البوعزي، إجراء امتحان مادة النحو والصرف وقواعد الإملاء للجان الفرعية بجامعة غريان، للطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء الامتحان في موعده، غدا الخميس، الموافق 29 أغسطس 2019، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

«تعليم الوفاق» تعلن تعديل جدول امتحانات الثانوية الدينية

وأعلنت الوزارة، اليوم، تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، نظرا لاعتبار السبت المقبل عطلة، لمصادفته عيد رأس السنة الهجرية، مؤكدة إجراء امتحاني اللغة الإنجليزية والسيرة النبوية غدا الخميس.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية، التي يؤديها76443 طالبا وطالبة، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 في 18 من أغسطس الجاري.

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