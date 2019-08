المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم في تونس قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأطلعهما سلامة، على آليات وآفاق العملية السياسية، حيثُ أكد الجميع على أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا.

