سلامة يطلع السفير الأميركي وقائد «أفريكم» على آليات العملية السياسية في ليبيا

التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسيند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تونس.

وذكرت البعثة الأممية عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن سلامة اطلع قائد «أفريكوم» والسفير الأميركي على آليات وآفاق العملية السياسية.

السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا

وأكدت البعثة أن المجتمعين «أكدوا أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا».

والتقى تاونسيند القائد الجديد لـ«أفريكوم»، أمس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأكد «أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي» في ليبيا.

وتسلم المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، الخميس الماضي، نسخة أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند بمقر السفارة الليبية في تونس.

سيالة يتسلم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا في تونس

وذكر نورلاند «أكد خلال الاجتماع (مع سيالة التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكر للنزاع في ليبيا. كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة المستمر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين».

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