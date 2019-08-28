مدير الخدمات الصحية في درنة: دجاج فاسد وراء حالات الإصابة بـ«الصفراء»

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية في درنة، شعيب بوفجرة، استقرار الأوضاع الصحية بالمدينة وتكليف لجنة من الرعاية الصحية والأمراض المعدية لمتابعة الحالات المصابة بمرض الصفراء «نوع A».

ونفى بوفجرة، في اتصال مع «بوابة الوسط»، ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول تفشي مرض الصفراء بالمدينة، موضحًا أن عدد الحالات المصابة 17 حالة فقط في المدينة التي تضم 100 ألف نسمة، فضلًا عن أن 7 حالات من بين السبع عشرة من خارج المدينة.

وتابع بوفجرة أنه «جرى علاج 13 حالة خرجوا جميعًا من المستشفى بالفعل، وهناك 4 حالات فقط داخل المستشفى لاستكمال العلاج بسبب ارتفاع نسبة الصفراء عندهم يخضعون للعلاج».

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وحول أسباب المرض قال بوفجرة، إن «الأسباب ترجع لتناول المصابين دجاجًا فاسدًا من المطابع»، مشيرًا إلى أن «اللجنة توصلت إلى الاستنتاج بناءً على سؤال المصابين الذين أجمعوا على تناولهم الدجاج خارج المنزل».

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