رئيس هيئة الثقافة في زيارة لبيت اسكندر للفنون

قام رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس، بزيارة بيت اسكندر للفنون، حيث قام بجولة بفضاء البيت رفقة الفنان مصطفى إسكندر التي قدم له شروحا ضافية حول بيت اسكندر للفنون.

وعبر رئيس الهيئة عن سعادته بتواجده في هذا الفضاء الثقافي المهم، مضيفا أنه لابد من تفعيل التعاون والدعم مستقبلا من أجل خدمة الفن والثقافة.

ورافق الوزير في زيارته عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، و مدير مكتب الثقافة سرت علاء فكرون ، و مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية مبروك الغالي، ومدير إدارة الكتاب والنشر محمود اللبلاب.

