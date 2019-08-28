ماذا في رسالة مجلس الشيوخ الفرنسي لمجلس النواب الليبي؟

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، رسالة من رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب، عبر فيها عن أهمية تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشدد كومب في رسالته، على الحاجة لاستمرار الحوار الثنائي بين اللجنتين في كلا المجلسين.

يشار إلى أن العقوري، كان ضمن وفد من مجلس النواب قد أجرى زيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي خلال شهر أكتوبر الماضي بدعوة من “مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية” بمجلس الشيوخ الفرنسي حيث التقى فيها كومب وأعضاء من مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

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