لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان تعقد اجتماعها الخامس بـ «عدل الوفاق»

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الخامس ظهر اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 بمقر وزارة العدل بحضور وكيل حقوق الإنسان رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة الجهود التي يتم اتخاذها لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وتحديد المسئولين عنها.

وكذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون جراء الاشتباكات الدائرة التي تشهدها مدينة طرابلس ومحيطها وخاصة النازحون منهم، والحرص على تفاديها والتقليل منها والدعوة إلى ضرورة تكاثف جهود الجهات ذات العلاقة بالأزمة لتوحيد العمل بهدف ضمان الحقوق الأساسية للمتضررين والنازحين.

وأكدت اللجنة، على التواصل مع مديريات الأمن المعنية لموافاتها بالتقارير عن البلاغات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.

يذكر أن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان قد شكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (735) لسنة 2019 وتضم في عضويتها عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

