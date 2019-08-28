أزمة مرزق على طاولة اجتماعات السراج

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع وفد ممثل عن أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، لبحث الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وبالأخص أزمة مدينة مرزق.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعجيل بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة والتي سبق وأن أقرتها الحكومة ومن بينها ربط الجنوب بباقي مناطق ليبيا بشبكة طرق برية، حيث أكد السراج على أن الأوضاع في الجنوب تقع ضمن أولويات عمل الحكومة، وستسخر مؤسسات الدولة كافة الإمكانيات المتاحة لحل المشاكل والمختنقات بالمنطقة، مبدياً حرصه على السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي في حوض مرزق، داعيا إلى العمل الجماعي للعودة إلى طريق التفاهم والمصالحة الذي عملت حكومة الوفاق، وحكماء وشيوخ مرزق على تمهيده قبل وقوع الاعتداءات الأخيرة.

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