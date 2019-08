المتوسط:

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق ” اليوم الأربعاء مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني، تطورات الأوضاع في طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات.

The post «معتيتق» يبحث أوجه التعاون مع سفير إيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية