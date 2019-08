المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء بوفد يمثل عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، لمناقشة الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وخاصة أزمة مدينة مرزق.

وطالب الوفد بإعلان المدينة منطقة منكوبة تحتاج إلى مساعدات عاجلة، كما طالبوا بتشكيل لجنة لحصر الأضرار وتثبيت الحقوق وتقصي الحقائق، والعمل على توفير الظروف المناسبة لعودة النازحين، وان يجرى في مسار مواز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق المصالحة بين المكونات الاجتماعية في المدينة.

من جهة أخرى بحث الاجتماع التعجيل بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة والتي سبق وأن أقرتها الحكومة ومن بينها ربط الجنوب بباقي مناطق ليبيا بشبكة طرق برية.

واكد السراج، أن الأوضاع في الجنوب تقع ضمن أولويات عمل الحكومة، وستسخر مؤسسات الدولة كافة الإمكانيات المتاحة لحل المشاكل والمختنقات بالمنطقة، مبدياً حرصه على السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي في حوض مرزق، داعيا إلى العمل الجماعي للعودة إلى طريق التفاهم والمصالحة الذي عملت حكومة الوفاق الوطني، وحكماء وشيوخ على تمهيده قبل وقوع الاعتداءات الأخيرة.

The post «السراج» يبحث أوضاع الجنوب مع وفد من المنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية