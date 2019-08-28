دورة في مجال المشغولات اليدوية بسبها

أخبار ليبيا24-خاص

تتواصل بسبها فعاليات دورة تدريبية تحت شعار (أنت رائدة) في مجال صناعة المشغولات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنظمها جمعية الأصدقاء بالتعاون مع التجمع الوطني فزان.

وقال رئيس جمعية الأصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد بركة، إن الدورة تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال التعلم والتدريب.

وأوضح، أن المدربات في هذه الدورة هن من ذوي الإعاقة؛ وهو ما يعد حافزًا لهن للعطاء وخصوصًا إنهن اليوم يدربن أشخاصًا أسوياء.

وأضاف بركة، أن النساء ذوات الإعاقة في المجتمع لم تقدم لهن الدولة أي دعم للعمل وإبراز مواهبهن؛ على الرغم من أنهن جزءً لا يتجزأ من مجتمعنا، ولديهن حقوقًا يجب أن يتحصلن عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24