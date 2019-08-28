مستشفى المرج التعليمي يكرّم 16 طبيبة في مجال طب الأطفال

المرج-العنوان

نُظم بمستشفى المرج التعليمي أمس الثلاثاء، حفل تكريم لستة عشر طبيبة تحصلن على الدبلوم التخصصية في مجال طب الأطفال.

وتحصلن الطبيبات على الدبلوم التخصصي تحت إشراف الدكتورة أمينة بعيو لمدة عام كامل، برعاية من المستشفى التعليمي وتحت إشراف مركز تنمية الكوادر الطبية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وحضر الحفل الذي أقيم داخل المستشفى مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة ومدير المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية.

كما شهد الحفل تكريم عدد من المُمرضين بعد إتمامهم دورة تدريبية في مجال تمريض أطفال حديثي الولادة بمعدل 48 ساعة تدربية شملت الجانب النظري والعملي.

هذا وعلى هامش الحفل منحت إدارة المستشفى الممرض محمد حمودة الحاج فلسطيني الجنسية “درع العطاء” تقديراً وتثميناً لمجهوداته بالتزامن مع بلوغه سن التقاعد.

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