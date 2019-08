رئيس لجنة الأزمة: الوقود متوفر.. والمحطات تعمل بشكل طبيعي

المتوسط:

أكـد مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي ورئـيس لـجنة مـعالجة أزمـة الـوقود بداخلية الوفاق عـميد مـحمد فـتح الله، أن الـوقود الـديزل (الـنافطة)، مـتوفر وبـأنه تـم تـزويد عدد من الــمحطات بالوقود بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المحطات التي تم تزويدها بالوقود هي مـحطة وقـود رقـم 070غـوط الـرمان، مـحطة وقـود رقـم 246 تاجوراء، مـحطة وقـود رقـم 649 تاجوراء، مـحطة وقـود رقـم 65 التاج تاجوراء، مـحطة وقـود رقـم 248 الوادي الشرقي، مـحطة وقـود رقـم 436 خلة فارس، محطة السدره، محطة رأس الغزال، محطة القربولي، محطة انجيلة، محطة بن غرسه ، محطة السراج.

وأضاف فتح اللخ أن هـذه الـمحطات تعمل بـشكل طـبيعي، حـيث يـتم تـأمينها مـن قـبل الأجـهزة الأمـنية الـتابعة لـوزارة الـداخلية وفـق الـخطة الأمـنية لتـأمين هـذه الـمحطات، وذلـك لــتزويد الـمواطنين بــالوقود الــديزل (الـنافطة)، مؤكدا بأنه لا داعــي لــلازدحـام أمــام هــذه الــمحطات.

