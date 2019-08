«صحة المؤقتة» تباشر مهامها في إجراءات الرصد لحالات الصفراء بدرنة

المتوسط:

باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب مهام عمله في مدينة درنة لمتابعة إجراءات الرصد والتقصي الوبائي بعد الإعلان عن ظهور عدد من حالات من مرض الصفراء نوع “A” بمدينة درنة وماجاورها مطمئنًا المواطنين، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المرضي.

واطلعت اللجنة المكلفة برئاسة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية والمكلف بمكتب مكافحة العدوي بالوزارة الدكتور حسين العوامي وعضوية الدكتور خميس صالح محمد عن المختبرات والرعاية الصحية بوزارة الصحة بالإضافة إلى حضور مدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة معتز الطرابلسي الأوضاع الصحيه بدرنة ومتابعة إجراءات الرصد والتقصي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية والمكلف بمكتب مكافحة العدوي الدكتور حسين العوامي، أنه تم عقد اجتماع موسع مع مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية درنة خالد عبدالعزيز الشيخ بحضور مدير مكتب الرصد والتقصي الوبائي بالرعاية الصحية الاولية الدكتور أحمد مفتاح الحاج بشأن متابعة الإجراءات الفنية للأمراض وتقرير الدورية ومؤشرات مرض الصفراء وفقآ لتقرير فرق الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بمدينة درنة وما جاورها، وبالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

