إنهاء إجراءات 1010 شخص عبر منفذ السلوم بينهم 677 ليبيا

المتوسط:

قال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة -في بيان اليوم الأربعاء- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1010 أشخاص عبر منفذ السلووم الحدودي مع ليبيا منهم 333 مصريًا و677 ليبيًا، ومغادرة 160 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 172 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 283 مصريًا بينهم 253 سافروا بطريقة شرعية و30 شخصًا بطريقة غير شرعية، وعبرت 332 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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