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رجب المسماري :الجيش لا يريد أن يقع في فخ تدمير طرابلس

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا، والمسؤول الأمني بالنظام السابق، اللواء صالح رجب المسماري، أن جميع القبائل الليبية ومكونات المجتمع الليبي تدعم قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في تحرير العاصمة.
وأشار رجب المسماري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية أمس، إلى وجود حملات اعتقالات وقتل من قبل الإرهابيين لكل من يدعم الجيش.
هذا كما اتهم تركيا وقطر ودولا أخرى بإطالة أمد الأزمة، عبر دعمهم للميليشيات التي تحارب الجيش، مشيرا إلى أن الجيش يأخذ في عين الاعتبار لدخول طرابلس الكثافة السكانية، والمرافق والمباني، ولا يريد أن يقع في فخ التدمير.
وانتقد المسماري ما يردده البعض من أن الجيش الوطني يريد الاستيلاء على العاصمة، واحتلالها، واصفا ذلك بأنه محض افتراء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المشير خليفة حقتر يتصرف بحكمة وطول بال على المليشيات الارهابية يحسد عليها فكان بامكانه دخول طرابلس بسرعة وسط كومة انقاض مثل الموصل والرقة وتنظر للاطلال وتقول هنا كان سوق الحوت وهنا كان الفندق الكبير وهنا كانت عمارات ذات العماد وهنا كان البريد المركزى وهنا كان حى ابوسليم وهذه الانقاض لحى الاكواخ وهذا الجدار اخر من تبقى من فندق ريكسوس وهذه الاشجار المشتعلة اخر من تبقى من غابة النصر اما من يسأل عن المطار فاحترق ياحمار من فجار ليبيا فى اكبر عملية فجر من المجرمين اما بفضل حكمة المشير ففضل الصبر حتى يستنزف المليشيات على اسوار المطار المنهار وخارج الاسوار حتى يدخل باقل مقاومة ممكنة ويحافظ على معالم المدينة انظر الى كل المبانى حافظ عليها رغم سحق الخوان شر خلق الله اغبياء جدا جدا يتصورون ان طرابلس حى من احياء اسطنبول فى دويلة قطرائيل

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