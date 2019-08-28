رجب المسماري :الجيش لا يريد أن يقع في فخ تدمير طرابلس

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا، والمسؤول الأمني بالنظام السابق، اللواء صالح رجب المسماري، أن جميع القبائل الليبية ومكونات المجتمع الليبي تدعم قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في تحرير العاصمة.

وأشار رجب المسماري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية أمس، إلى وجود حملات اعتقالات وقتل من قبل الإرهابيين لكل من يدعم الجيش.

هذا كما اتهم تركيا وقطر ودولا أخرى بإطالة أمد الأزمة، عبر دعمهم للميليشيات التي تحارب الجيش، مشيرا إلى أن الجيش يأخذ في عين الاعتبار لدخول طرابلس الكثافة السكانية، والمرافق والمباني، ولا يريد أن يقع في فخ التدمير.

وانتقد المسماري ما يردده البعض من أن الجيش الوطني يريد الاستيلاء على العاصمة، واحتلالها، واصفا ذلك بأنه محض افتراء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا