الرئيس التونسي يبحث مع سلامة الملف الليبي

استقبل رئيس الجمهورية التونسية محمد الناصر اليوم بقصر قرطاج، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وعبر الرئيس التونسي عن تقديره للجهود التي يقوم بها سلامة، ومبادراته من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، مجددا تأكيده على مواصلة دعم تونس وتأييدها له ولخطته في ليبيا، للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السياسية.

من جهته أشاد سلامة بالدعم المتواصل الذي تقدمه تونس للبعثة من أجل تيسير مهمتها في ليبيا، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا الدعم ويستمر في المستقبل، لما فيه خير ليبيا وتونس والمنطقة بأكملها.

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