الثني يتخذ قرارات هامة بشأن مدينة غات

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية غات بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، لمناقشة سير العمل في البلدية وأوضاعها من كافة النواحي الخدمية والإنسانية والمعيشية.

وتم خلال اللقاء، بحث كافة المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للبلدية خاصة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، حيث وافق الثني على مشروع تغيير مسارات سيول الأمطار، وتوفير سيارات شفط مياه الآبار السوداء، إضافة إلى توريد وصيانة سيارات الإسعاف.

كما وافق الثني على توفير سيارات رش المبيدات، وتأمين وصول المحروقات والسلع التموينية بشكل آمن لضمان وصولها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وفي سياق متصل، قرر الثني إصدار تعليماته للعمل الفوري على صيانة الانجرافات التي تعرضت لها الطرق في البلدية جراء السيول.

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